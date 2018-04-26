"الوزراء": لم نتوقع غرق التجمع الخامس

26 أبريل 2018 - 12:24 ص

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أحداث غرق التجمع الخامس بسبب الامطار الرعدية كان امرا غير متوقعا ، مشيرا الى أن هناك موسم للطقس السئ وتستعد له المحافظات مسبقًا، وبالفعل بعضها استعد مبكرًا.





وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على "القناة الأولى" :" أن سوء الأحوال الجوية وكثافة الأمطار اليوم كان غير متوقع، وأن الأمطار أوقفت عمل المحطات الكهربائية بالتجمع الخامس".





ولفت إلى أن بعض التجهيزات الفنية قديمة وتحتاج إلى إعادة تأهيل، موضحا : "لم نتوقع الأماكن التي تواجه الغرق، لأن الأمر غير متوقع بسبب تغير الأحوال المناخية".