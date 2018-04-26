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نشوى مصطفى تتراجع : العيب مش في الحكومة الحالية وتحيا مصر

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نشوى مصطفى
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التجمع الخامس

نشوي مصطفي

تراجعت الفنانة نشوى مصطفى عن اتهامها لبعض المسؤولين بإهمال شكواها بخصوص دخول مياه الأمطار إلى منزلها ، وقامت بحذف فيديو الاستغاثة .

وعقلت "نشوى" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" قائلة : "اللي حصل فى التجمع الخامس مش مسؤلية الحكومة الحالية .. التجمع الخامس وإنشاء البنية التحتية كانت فى عهد الوزير إبراهيم سليمان" .. مضيفة: " محاكمة الفاسدين بأثر رجعى واجب آنى علشان يبقوا عبرة لأى فاسد فى اى وقت وتحيا مصر".

وأضافت عقب سخرية نشطاء "فيس بوك" من تدوينتها: "ومهما حصل حتفضل مصر افضل بلد فى الدنيا بترابها وزحمتها وزعابيبها وامطارها بأهلها الطيبين عشاق ترابها .. الكارهين يشربو من اقرب بلاعة وويرزعوا اى هطل علشان يحسوا ان ليهم قيمة --وعلى سبيل حرقة الدم تحيا مصر".

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