أبو عرايس يقدم أغرب تفسير لـ"سيول" التجمع الخامس

26 أبريل 2018 - 07:36 ص

تساءل سامح أبو عرايس - مؤسس حملة "أبناء مبارك" - عما إذا كان متابعوه يعرفون عما يسمى "الأسلحة المناخية".



وقال "أبو عرايس" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "هل من الممكن أن يكون تم استخدام الأسلحة المناخية لإحداث أمطار غزيرة وافتعال أزمة سيول لإفساد احتفالات المصريين بعيد تحرير سيناء ؟ وهل منطقي أن تحدث قبلها عواصف ترابية شديدة خلال الانتخابات الرئاسية ؟ قبل ما تسخر من الكلام أرجو انك تعمل بحث صغير على جوجل عن الكلمات الآتية " الأسلحة المناخية " .. " Weather Warfare " .. "سلاح هارب " .. " HAARP " .. " كيمتريل " .. وستجد مئات الآلاف من المواقع والفيديوهات والأبحاث عن هذا الموضوع ".



وأضاف: "القصة ايه باختصار ؟ بداية من خمسينات القرن الماضي بدأت أمريكا أبحاث لاستخدام الطقس والظواهر الطبيعية كسلاح .. ونجحت بالفعل في إحداث عواصف وأمطار غزيرة بأسلوب صناعي .. واستخدمت نسخة مبدئية من هذه الأسلحة في حرب فييتنام .. وبعدها عمل السوفيت على نفس الأبحاث وعدة دول .. وكان من نتائجها الوصول لفكرة الامطار الصناعي والمستخدم حاليا بصورة معلنة في دول كثيرة .. وتسربت أنباء عن إنه خلال عشرات السنين تم التوصل لاستخدامات متقدمة لهذه الأسلحة .. وتعتمد على رش غازات معينة تصنع تكثف للسحب ثم أمطار غزيرة .. وكذلك احداث منخفض جوي في منطقة معينة يؤدي إلى حدوث تحرك سريع للرياح من منطقة لأخرى وبالتالي حدوث عاصفة .. وكذلك إرسال موجات كهرومغناطيسية تؤثر في طبقات الجو العليا .. وذكرت بعض التقارير أنه أصبح من الممكن إحداث زلزال عن طريق تفجيرات تحت الأرض أو استخدام موجات ارتجاجية يمكن أن تسبب زلازل أو حتى تسونامي .. الموضوع كبير وفيه أبحاث كثيرة ومش نظرية مؤامرة كما يتخيل البعض .. اعتقادي الشخصي أن هذه الأسلحة تستخدم بالفعل ضد مصر .. كانوا الأول بيضربوا مصر بعمليات إرهابية في الأعياد الوطنية .. النهاردة بيستخدموا أسلحة مناخية لافتعال أزمات .. نوع جديد من الإرهاب .. وابحثوا بنفسكم على جوجل عن الموضوع وهتشوفوا كلام هتستغربوه" حسب رأيه.

