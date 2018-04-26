ظهير ليفربول يشكو من صلاح: ما يفعله معي كابوس

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صلاح

أرنولد

تحدث ترينت أليكسندر أرنولد - الظهير الأيمن لفريق ليفربول - عن المعاناة التي يتكبدها أثناء مواجهة النجم المصري محمد صلاح في تدريبات الفريق .

وقال "أرنولد" في تصريحات لصحيفة "اندبندنت" البريطانية : "أواجه كابوس في التدريبات طوال أيام الأسبوع لأنني ألعب ضد محمد صلاح .. إنه يفعل معي أشياء لا أحبها .. ما ترونه في التلفزيون أثناء المباريات يحدث معي أيضًا".

وأضاف: "هو يفعل تلك الأشياء يومًا بعد يوم .. إنها طبيعته وهذا يحسب له" .. مضيفًا: "نحن سعداء بوجوده معنا .. على الأقل هذا أفضل من أن نلعب ضده".

وتابع: "هناك فوائد طبعًا لمواجهتي صلاح .. حينما تواجه هذا المستوى في التدريبات فأنت تكون في قمة استعدادك لأنك ستواجه مستويات مشابهة في كل مباراة " .. مضيفًا: "أصبحنا نعلم أننا إذا ألقينا كرة طويلة خلف المدافعين فهناك من سيركض ناحية اليمين ليلحق بها وسيحقق شيئا من خلالها".

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