سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 أبريل في البنوك.

وفيما يلي بيان بأسعار الدولار في بعض البنوك:-

سعر الدولار في البنك المركزي المصري "متوسط السعر في السوق المحلي"

17.6508 جنيه للشراء

17.7508 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

17.57 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

17.57 جنيه للشراء

17.67  جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75  جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى cib

17.65  جنيه للشراء

17.75  جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 17.64 جنيه للشراء

 17.74 جنيه للبيع 

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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