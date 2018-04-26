الأرصاد: الأمطار تصل اليوم إلى حد السيول

26 أبريل 2018 - 09:16 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم، الخميس 26 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على المناطق المكشوفة من شمال وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 30

وسط الدلتا 16 30

الإسكندرية 18 25

بلطيم 18 25

مطروح 17 25

السلوم 13 27

سيوة 17 31

بورسعيد 16 25

دمياط 16 24

العريش 13 23

رفح 12 24

الإسماعيلية 14 30

السويس 15 30

رأس سدر 16 28

نخل 11 23

نويبع 16 24

طابا 14 23

كاترين 09 17

الطور 17 26

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 17 27

مرسى علم 18 29

الفيوم 16 30

بنى سويف 15 30

المنيا 14 30

أسيوط 15 29

سوهاج 15 29

قنا 16 30

الأقصر 16 30

أسوان 17 31

أبوسمبل 18 29

الوادي الجديد 17 32

شلاتين 22 30

أبورماد 21 29

رأس حدربة 20 28

حلايب 20 28