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تشكيل الأهلي والزمالك في لقاء القمة اليوم

تشكيل الأهلي والزمالك في لقاء القمة اليوم

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التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم

الزمالك

الاهلى

تشكيل

جنش

خالد جلال

وضع المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري الملامح النهائية لتشكيل فريقه خلال لقاء القمة اليوم أمام نادي الزمالك، كما استقر خالد جلال المدير الفني للزمالك على وضع التشكيل المقرر أن يخوض به اللقاء.
وفيما يلي تشكيل الفريقين المتوقع خلال اللقاء:-
الأهلي:-
 حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: صبرى رحيل، سعد سمير، أيمن أشرف، أحمد فتحى.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، ميدو جابر أو (أحمد حمودى).
خط الهجوم: جونيور أجاى ومروان محسن.
الزمالك:-
 محمود جنش فى حراسة المرمى.
 خط الدفاع: معروف يوسف وحمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدى .
 خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمود دونجا.
خط الهجوم: أيمن حفنى وأحمد مدبولى وكاسونجو.
ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة الساعة الثامنة على إستاد القاهرة الدولي ضمن في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز.


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