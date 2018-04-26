جثمان "البطش" يصل مطار القاهرة

26 أبريل 2018 - 09:27 ص

استقبل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مطار القاهرة جثمان الشهيد الفلسطيني فادى البطش، والذي تم اغتياله في العاصمة الماليزية كوالالمبور، السبت الماضي.

ووصل جثمان البطش إلى القاهرة عبر الخطوط الجوية السعودية، وقام أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان، وتم نقله إلى معبر رفح بسيارة إسعاف في طريقه إلى قطاع غزة، لدفنه، وأفاد التقرير المصاحب للجثمان بأن الوفاة نتيجة إطلاق نار.