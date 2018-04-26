» بالفيديو.. سائق نقل ينقذ محطة وقود من كارثة

26 أبريل 2018 - 09:36 ص

قام سائق سيارة نقل بإنقاذ محطة وقود بالعاصمة السودانية الخرطوم من كارثة محققة.

وتداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتراق سيارة أمام محطة وقود بالخرطوم ، حيث تقدم سائق سيارة نقل مسرعا نحو المحطة وقام بعملية دفع للسيارة قبل انفجارها داخل محطة الوقود.

متداولو الفيديو وصفوا ما قام به السائق بواحدة من قصص البطولات والمروءة في السودان ، فصاحب سيارة النقل قام بإنقاذ محطة الوقود وما حولها من كارثة محققة.

شاهد الفيديو:



