  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار علي مذيع الجزيرة

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

اغتيال السادات

وثائق سرية تكشف معلومات خطيرة عن اغتيال السادات

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

أحمد موسي

موسى عن غرق التجمع: "محدش لاقي نقطة مياه"

صلاح وأرنولد

ظهير ليفربول يشكو من صلاح: ما يفعله معي كابوس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهورى بالموافقة على قرض بمليار و150 مليون دولار

يوتيوب

إجبار "يوتيوب" علي إعادة فيديو يظهر مقتل أطفال فلسطينيين

الأهلي والزمالك

تشكيل الأهلي والزمالك في لقاء القمة اليوم

بالخرطوم..

بالفيديو.. سائق نقل ينقذ محطة وقود من كارثة

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مسن يسرق أحذية المصلين لشراء المخدرات

#

طيارون يرون قصصا مرعبة عن رحلاتهم

#

شاهد.. تلاميذ مدرسة ينجون من كارثة

#

بالفيديو.. مسن يخاطر بحياته لإنقاد آخرين

محطة وقود

الخرطوم

احتراق سيارة

سائق سيارة

قام سائق سيارة نقل بإنقاذ محطة وقود بالعاصمة السودانية الخرطوم من كارثة محققة.

وتداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتراق سيارة أمام محطة وقود بالخرطوم ، حيث تقدم سائق سيارة نقل مسرعا نحو المحطة وقام بعملية دفع للسيارة قبل انفجارها داخل محطة الوقود.

متداولو الفيديو وصفوا ما قام به السائق بواحدة من قصص البطولات والمروءة في السودان ، فصاحب سيارة النقل قام بإنقاذ محطة الوقود وما حولها من كارثة محققة.
شاهد الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» قتل الفئران في المنام دليل على الرزق
» مارادونا يحقق حلم طفل "معاق"
» 10 كوميكسات تسخر من غرق التجمع الخامس
» سوريا استوردت 5 أطنان مواد كيميائية محظورة
» للمرة الثانية..ميلانيا تحرج ترامب بوجود ماكرون
» الزمر عن سقوط المطر : الصلح مع الله مفتاح الخير
» العوضى يوجه رسالة إلى متضرري السيول بالتجمع الخامس
» مقتل سياسية شهيرة على يد زوجة عشيقها
» الزمالك يزف خبرا سارا لجماهيره
» ماذا فعلت كاريزما «صلاح» في المصريين؟
» بالفيديو.. سائق نقل ينقذ محطة وقود من كارثة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما