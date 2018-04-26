"السناوى" يكشف أسباب تأزم سد النهضة على مر العصور

26 أبريل 2018 - 09:46 ص

أرجع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، أسباب تأزم قضية سد النهضة بين مصر وإثيوبيا المعالجة السياسية الخاطئة المتراكمة عبر مراحل أنظمة الحكم المختلفة فى مصر، ففي عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك لم يكن متنبها بدرجة كافية للمشروع وأخطاره تابع خطواته الأولى واستقصى المعلومات الفنية من مصادر متعددة، رفض التوقيع على اتفاقية عنتيبى لدول حوض وادي النيل خشية المس بحصة مصر التاريخية من مياهه، ولوح باستخدام القوة العسكرية، لكنه لم يبن أى إستراتيجية تتوقع مستويات الخطر وتعمل على تجنبه.

وأضاف السناوى خلال مقال له بـ "الشروق" تحت عنوان "صمامات الأمان في أزمة وجودية" ، أنه بعد ثورة يناير وظفت الحكومة الإثيوبية اضطراب المرحلة الانتقالية للتعجيل بمشروع السد دون أى استعداد للنظر فى أى تقارير دولية مثل تقرير منظمة الأنهار الدولية الذي دعا إلى إيقاف بنائه لحين استكمال الدراسات الضرورية ،فتراخت السياسة المصرية تجاه الأمر.

وتابع الكاتب قائلا: "أما في فترة الرئيس الأسبق محمد مرسى" بدأ الأداء بدائيا وعشوائيا وقد استخدمت السلطات الإثيوبية المؤتمر الذي عقده في قصر «الاتحادية» للتشهير بمصر داخل أفريقيا، فهي دولة تتآمر لإثارة النزاعات الداخلية وتعمل على رشي الجماعات المتمردة وتهدد بعمل عسكري قبل الدخول في أي تفاوض، أما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مالت السياسة المصرية إلى إبداء قدر أكبر من الحذر فيما ينشر ويذاع والرهان فى الوقت نفسه على تبادل المصالح والتعاون الإقليمي غير أنه اصطدم بالحقائق الإثيوبية دون أن تكون هناك إستراتيجية قادرة على حفظ الحقوق المائية للبلد ".



