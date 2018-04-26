قرار جمهورى بالموافقة على قرض بمليار و150 مليون دولار

26 أبريل 2018 - 09:51 ص

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق بين مصر والبنك الدولي للإنشاء بمليار و150 مليون دولار.

وأصدر القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2018، نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس لاعلان الموافقة بشكل رسمي.

الاتفاق الذى أقره "السيسي"، يخص قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة مجلسى الوزراء والنواب.

ويهدف الاتفاق لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى لتحقيق استقرار الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات، خاصة فى قطاع الطاقة، لتحقيق أمن الطاقة، فضلا عن تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، الرامية لزيادة معدلات التشغيل وتدعيم المالية العامة.



كما يهدف الاتفاق إلى تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعى والنقل والمياه والصرف الصحى فى المناطق الريفية والزراعة والرى والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل.