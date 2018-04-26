موسى عن غرق التجمع: "محدش لاقي نقطة مياه"

26 أبريل 2018 - 09:53 ص

عرض الإعلامى أحمد موسى مقطع فيديو يرصد لقطات حية لغرق منطقة التجمع الخامس بالسيول، معقبا: "ده خير المطر خير، محدش لاقي نقطة مياه".

وطالب موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، بمحاسبة المسئولين بشركة القابضة للمياه قائلا: "لازم كل مسئول قصر يتحاسب، كان لازم نستفيد بالسيول دي، إحنا مش لاقيين نقطة مياه، كان لازم يتم تجميع هذه المياه والاستفادة منها مرة أخرى، ده إحنا بدور على شوية ميه".

وتابع موسى قائلا: "مفيش حد ممكن يمنع المطر ده خير ورزق، لكن مينفعش نسيب منطقة بالكامل تغرف فى السيول .

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=WzTh4YbOZOo



