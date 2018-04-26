  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار علي مذيع الجزيرة

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

اغتيال السادات

وثائق سرية تكشف معلومات خطيرة عن اغتيال السادات

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

أحمد موسي

موسى عن غرق التجمع: "محدش لاقي نقطة مياه"

صلاح وأرنولد

ظهير ليفربول يشكو من صلاح: ما يفعله معي كابوس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهورى بالموافقة على قرض بمليار و150 مليون دولار

يوتيوب

إجبار "يوتيوب" علي إعادة فيديو يظهر مقتل أطفال فلسطينيين

الأهلي والزمالك

تشكيل الأهلي والزمالك في لقاء القمة اليوم

بالفيديو..

موسى عن غرق التجمع: "محدش لاقي نقطة مياه"

آخر الأخبار

أحمد موسي
أحمد موسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أنباء عن إحالة مسؤولين للنيابة العامة في واقعة غرق القاهرة الجديدة

#

موسى مصطفى:"كلمة السيسي عني أبهرتني"

#

انقطاع مياه الشرب 16 ساعة عن 21 منطقة بالجيزة

#

"اللي يقاطع الانتخابات خسارة فيه نقطة المية"

عرض الإعلامى أحمد موسى مقطع فيديو يرصد لقطات حية لغرق منطقة التجمع الخامس بالسيول، معقبا: "ده خير المطر خير، محدش لاقي نقطة مياه".

وطالب موسى خلال  برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، بمحاسبة المسئولين بشركة القابضة للمياه قائلا: "لازم كل مسئول قصر يتحاسب، كان لازم نستفيد بالسيول دي، إحنا مش لاقيين نقطة مياه، كان لازم يتم تجميع هذه المياه والاستفادة منها مرة أخرى، ده إحنا بدور على شوية ميه".

وتابع موسى قائلا: "مفيش حد ممكن يمنع المطر ده خير ورزق، لكن مينفعش نسيب منطقة بالكامل تغرف فى السيول .

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=WzTh4YbOZOo


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» قتل الفئران في المنام دليل على الرزق
» مارادونا يحقق حلم طفل "معاق"
» 10 كوميكسات تسخر من غرق التجمع الخامس
» سوريا استوردت 5 أطنان مواد كيميائية محظورة
» للمرة الثانية..ميلانيا تحرج ترامب بوجود ماكرون
» الزمر عن سقوط المطر : الصلح مع الله مفتاح الخير
» العوضى يوجه رسالة إلى متضرري السيول بالتجمع الخامس
» مقتل سياسية شهيرة على يد زوجة عشيقها
» الزمالك يزف خبرا سارا لجماهيره
» ماذا فعلت كاريزما «صلاح» في المصريين؟
» بالفيديو.. سائق نقل ينقذ محطة وقود من كارثة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما