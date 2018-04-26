استاد القاهرة جاهز للقمة الـ116

26 أبريل 2018 - 09:53 ص

قال اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، إنه سوف يتم فتح بوابات الاستاد في الرابعة عصر اليوم لاستقبال الجماهير والأعضاء المقرر حضورهم لمباراة القمة.

وأضاف "درويش" في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن ملعب القاهرة جاهز لاستقبال مباراة القمة، رغم استمرار هطول الإمطار على القاهرة، ونحرص لإخراج المباراة بشكل جيد.

وتابع: "الكاميرات داخل الملعب تعمل بشكل جيد وتراقب كل شيء وتم تخصيص أماكن المشجعين والإعلاميين وأعضاء مجالس الإدارة".