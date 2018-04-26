حمزة يطالب بمحاسبة المسئولين عن هذا السبب

26 أبريل 2018 - 10:01 ص

استنكر الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة ما حدث للمباني الحديثة وبعضًا من شبكات الطرق، التي انهارت نتيجة الأمطار خلال الـ48سنة الماضية وطالب بمحاسبة المسئولين.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "أيضًا يجب مساءلة كل من صمم ونفذ وأعطي رخصة بناء لجميع المباني والإنشاءات التي سقطت او انهارت جزئيا او كليا تحت تأثير المطر".

واختتم تدوينته بقوله: "هذا اذا أردنا بناء مستقبل على أسس"

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة حمزة حيث وجه لة عبد الوهاب البلتاجي، سؤالا قائلًا: "بتشتغل بكود عالمى فى مشروعاتك. ولا كل الشغل فى مصر بالمزاج وكله بيعمل سبوبه؟"

فيما رد حمزة بقوله "ادخل على موقع مكتب حمزة ومشاركوه تعرف مشروعاتنا وستجد مثلا طريق القاهرة الإسكندرية مابين محطتي رسوم القاهرة والإسكندرية 189 كم وهي المسافة التي صممناها وأشرفنا علي 90% منها قبل دخول الجيش هذا الجزء لن يتاثر لا بالسيول ولا بالإمطار"