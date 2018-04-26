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الزراعة: مقبلون على مرحلة الشح المائي

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أكد حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن استراتيجية منع دخول مصر مرحلة الفقر المائي، بدأت منذ فترة وضعها وزير الزراعة مع مركز البحوث الزراعية من خلال زراعة أصناف جديدة ليست شرهة للمياه.

 وأضاف "عبد الدايم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "تن" مع عمرو عبد الحميد: نستنبط أصنافًا جديدة من المحاصيل غير مستهلكة للمياه وعلى رأسها الأرز، ونعمل على زراعة القمح على المصاطب، ونعمل على توفير المياه، خاصة أننا مقبلون على مرحلة الشح المائي، مع ثبات كمية المياه التي نحصل عليها منذ 1955".

وتابع أن الوزارة تسعى لاتباع طرق زراعة جديدة أيضًا لتقليل استهلاك المياه، وهناك أصناف عدة سنزرعها غير شرهة للمياه، وتتحمل للجفاف، مستكملا: "ازرعوا  محاصيل تتحمل العطش والجفاف".

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