  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار علي مذيع الجزيرة

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

اغتيال السادات

وثائق سرية تكشف معلومات خطيرة عن اغتيال السادات

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

أحمد موسي

موسى عن غرق التجمع: "محدش لاقي نقطة مياه"

صلاح وأرنولد

ظهير ليفربول يشكو من صلاح: ما يفعله معي كابوس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهورى بالموافقة على قرض بمليار و150 مليون دولار

يوتيوب

إجبار "يوتيوب" علي إعادة فيديو يظهر مقتل أطفال فلسطينيين

الأهلي والزمالك

تشكيل الأهلي والزمالك في لقاء القمة اليوم

ماذا فعلت كاريزما «صلاح» في المصريين؟

الحياة السياسية

عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق
عماد الدين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

وزيرة الهجرة: لهذا السبب المصريون بكوا

#

«صلاح» يعادل رقمين قياسيين بـ«البريميرليج»

#

"صلاح" وصيفًا لـ ميسي كأفضل جناح في العالم

#

أخشى على "صلاح" من مصير "الجوهري"

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، إنه بسبب اللاعب محمد صلاح المحترف بنادى ليفربول الإنجليزى صار معظم المصريين مشجعين متحمسين لفريقهم، بعد أن كانوا يشجعون بنفس الحماس فريقه السابق روما الإيطالي، وكل فريق لعب له قبل ذلك مثل فيورنتينا أو بازل السويسرى، فكانت كل فرصة كان فريق ليفربول يهدرها أمام مرمى روما  فى المباراة الأخيرة كان الحاضرون يصيحون غضبا، ويصبون جام غضبهم على اللاعب السنغالى ساديو مانيه.

وأضاف حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "ماذا فعل صلاح في المصريين" إن صلاح صار حالة إجماع ليس بين كل المصريين فقط ولكن بين العرب أيضًا، وعبر عن ذلك بوضوح مذيع المباراة التونسى حينما قال أكثر من مرة إنه فخر العرب، بل إن وزير الدفاع الصهيوني، أفيجدور ليبرمان حاول أن يستظرف ويطلب من رئيس أركانه محاولة ضم صلاح إلى جيش الاحتلال.

ومضى الكاتب الصحفى قائلا: "صلاح لم يعد مجرد لاعب كرة حريف وموهوب، بل صار رمزًا للإجادة والإتقان والاحترام والتعلم والأخلاق والتدين المعتدل، وتقديم صورة براقة للمصريين والعرب والمسلمين، يعجز معظمنا عن تقديمها الموضوع ليس كرة قدم، بل يحتاج إلى خبراء فى علم الاجتماع والسياسة والنفس وغالبية المجالات، كى يشرحوا لنا كيف يمكن لشخص واحد أن يفعل كل هذا التأثير؟! ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» قتل الفئران في المنام دليل على الرزق
» مارادونا يحقق حلم طفل "معاق"
» 10 كوميكسات تسخر من غرق التجمع الخامس
» سوريا استوردت 5 أطنان مواد كيميائية محظورة
» للمرة الثانية..ميلانيا تحرج ترامب بوجود ماكرون
» الزمر عن سقوط المطر : الصلح مع الله مفتاح الخير
» العوضى يوجه رسالة إلى متضرري السيول بالتجمع الخامس
» مقتل سياسية شهيرة على يد زوجة عشيقها
» الزمالك يزف خبرا سارا لجماهيره
» ماذا فعلت كاريزما «صلاح» في المصريين؟
» بالفيديو.. سائق نقل ينقذ محطة وقود من كارثة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما