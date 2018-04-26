» الزمالك يزف خبرا سارا لجماهيره

26 أبريل 2018 - 10:08 ص

أعلن اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن توفير 6 حافلات لنقل أعضاء النادي الذين تم إرسال أسمائهم للأمن في كشوفات رسمية إلى ملعب المباراة".

وأضاف "مقلد" في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، مباراة القمة لا تخضع لأي معايير وهى مباراة لها طابع خاص، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفا الزمالك ويقدم الفريق مباراة جيدة تليق باسمه".

وتابع: "حافلات الجماهير ستبدأ في التحرك نحو الثانية أو الثالثة عصرًا إلى ملعب استاد القاهرة، وستنتظر الحافلات داخل الاستاد لحين انتهاء المباراة وإعادة الجماهير للنادي مرة أخرى".