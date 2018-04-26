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تفاصيل اغتصاب 51 سيدة وفتاة على يد جزار

قضايا وحوادث

اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري
اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري

وكالات

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تمكنت الشرطة الأمريكية من القبض على ضابط سابق " الملقب بالجزار، لاتهامه بقتل 12 واغتصاب 51 سيدة وفتاة علي مدار 40 عاماً.

أوقع بالمتهم تحليل الحمض النووي، الذي دل علي ارتكابه جريمة القتل الأولي في سجله الإجرامي لزوجين عام 1978، حسبما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتعمل الشرطة علي توثيق مسلسل الجرائم المتتالية في سجل الضابط المتقاعد، والذي يبلغ من العمر 72 عاماً، من خلال أسلوبه في ارتكاب الجرائم، حيث كانت الجريمة الثانية قتل لزوجين، بعد اغتصاب ربة المنزل.

وذكرت الصحيفة أن كل جرائم "جيمس" ظلت لغزاً، لم يجب عنه سوي الحمض النووي مؤخرًا، بعد أن أخذت القضية بعداً مختلفاً لدي جهات التحقيق، عندما نُشر كتاب "أنا سأذهب في الظلام"، للصحفية ميشيل ماكنمارا، والتي عاشت حياتها متتبعة لجرائم القتل في المدينة، وهي أول من ربطت بين جرائم القتل والضابط السابق.

وأخذت جرائم "جيمس" التي أرهبت جنوب كاليفورنيا نمطا واحداً، حيث يدخل المنزل في منتصف الليل، عن طريق النافذة، ثم يغتصب الزوجة بعد ربطها، ويسرق المنزل ويهرب، وغالباً ما سرق الأشياء الصغيرة أثناء عمليات السطو، مثل النقود والمجوهرات حسب إفادة المحققين.


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