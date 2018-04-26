القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

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الأهلي والزمالك
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الاهلى

القمة

ستاد القاهرة

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ساعات قليلة وتنطلق صافرة الحكم الدولى محمد الحنفى، لإدارة مباراة القمة الـ116 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في ختام منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

المباراة تقام في الثامنة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، وسيتم إذاعتها عبر قنوات "أون سبورت ودى إم سى سبورت ونايل سبورت".

ويدخل الأهلي مباراة القمة في الصدارة بـ85 نقطة والتى حسم من خلالها اللقب بشكل رسمى، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث، برصيد 58 نقطة.


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