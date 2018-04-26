لحظة السطو على مصنع وسرقته

26 أبريل 2018 - 10:30 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام عصابة بالسطو على شركة بمنطقة شبرا وسرقة مليون و700 ألف جنيه.

وروي "حسن يوسف" صاحب الشركة التي تم السطو عليها خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، تفاصيل الواقعة قائلا :"إن أحد الموظفين اتفق مع عدد من البطجية باقتحام الشركة وسرقة الخزنة".

وأضاف "يوسف"، أن المتهم تمكن خلال 7 دقائق فقط من اقتحام الشركة وسرقة محتويات الخزنة، لافتا إلى أن قوات الأمن تمكنت من القبض علي المتهمين وتمت إعادة الأموال المسروقة بالكامل.

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