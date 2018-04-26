» 10 كوميكسات تسخر من غرق التجمع الخامس

26 أبريل 2018 - 10:47 ص

عقب سقوط الأمطار والسيول في مصر، تضررت أماكن كثيرة من ذلك ما أدى إلى تصدع بعض العقارات ودخول المياه إلى منازل المواطنين.

كانت منطقة التجميع الخامس الشاهد الأكبر على ذلك حيث أصيبت بشلل تام والذي أدي التي إغراق الحي الراقي، كما أكد السكان غرق منازلهم لسوء البنية التحتية.

وقد تحول هذا الحادث إلى سخرية وفكاهة من خلال تبادل عدد كبير من "الكوميكس" والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكعادة المصريين في التعامل مع الأزمات، قاموا بصنع الضحكات من رحم المعاناة التي يواجهونها، عن غرق "التجمع الخامس" والقاهرة الجديدة.