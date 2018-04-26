  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:51 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار علي مذيع الجزيرة

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

اغتيال السادات

وثائق سرية تكشف معلومات خطيرة عن اغتيال السادات

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

أحمد موسي

موسى عن غرق التجمع: "محدش لاقي نقطة مياه"

صلاح وأرنولد

ظهير ليفربول يشكو من صلاح: ما يفعله معي كابوس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهورى بالموافقة على قرض بمليار و150 مليون دولار

يوتيوب

إجبار "يوتيوب" علي إعادة فيديو يظهر مقتل أطفال فلسطينيين

الأهلي والزمالك

تشكيل الأهلي والزمالك في لقاء القمة اليوم

10 كوميكسات تسخر من غرق التجمع الخامس

آخر الأخبار

مطر التجمع
مطر التجمع

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

العوضى يوجه رسالة إلى متضرري السيول بالتجمع الخامس

#

بالفيديو.. أفغانية تتظاهر بأنها شاب لأكثر من 10 سنوات

#

الجزائر.. الإعدام لرئيس شبكة تجسس إسرائيلية

#

اليوم.. الحكم فى استئناف يوسف والي على قرار منعه من التصرف بأمواله

سكان

سيول

التجمع الخامس

أضرار

مطر

عقب سقوط الأمطار والسيول في مصر، تضررت أماكن كثيرة من ذلك ما أدى إلى تصدع بعض العقارات ودخول المياه إلى منازل المواطنين.

كانت منطقة التجميع الخامس الشاهد الأكبر على ذلك حيث أصيبت بشلل تام والذي أدي التي إغراق الحي الراقي، كما أكد السكان غرق منازلهم لسوء البنية التحتية.

وقد تحول هذا الحادث إلى سخرية وفكاهة من خلال تبادل عدد كبير من "الكوميكس" والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكعادة المصريين في التعامل مع الأزمات، قاموا بصنع الضحكات من رحم المعاناة التي يواجهونها، عن غرق "التجمع الخامس" والقاهرة الجديدة.

 





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» قتل الفئران في المنام دليل على الرزق
» مارادونا يحقق حلم طفل "معاق"
» 10 كوميكسات تسخر من غرق التجمع الخامس
» سوريا استوردت 5 أطنان مواد كيميائية محظورة
» للمرة الثانية..ميلانيا تحرج ترامب بوجود ماكرون
» الزمر عن سقوط المطر : الصلح مع الله مفتاح الخير
» العوضى يوجه رسالة إلى متضرري السيول بالتجمع الخامس
» مقتل سياسية شهيرة على يد زوجة عشيقها
» الزمالك يزف خبرا سارا لجماهيره
» ماذا فعلت كاريزما «صلاح» في المصريين؟
» بالفيديو.. سائق نقل ينقذ محطة وقود من كارثة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما