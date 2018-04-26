الغيطى يستغيث بالنجدة على الهواء

26 أبريل 2018 - 10:52 ص

انفعل الإعلامي محمد الغيطي، بسبب عدم استجابة شرطة نجدة الجيزة لاستغاثته على الهواء.

وقال "الغيطي" خلال برنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "ltc"، أنه خلال ذهابه لمدينة الإنتاج الإعلامي فوجئ بحدوث كسر في الإسفلت بالقرب من مول مصر نتيجة لسقوط الأمطار.

وقام "الغيطي"، بالاتصال بنجدة شرطة الجيزة على الهواء لإبلاغهم عن هذا الأمر، تجنبا لوقوع كوارث ولكنه فوجئ بعدم الرد عليه، فعلق على هذا الأمر قائلا: "لا تعليق".

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