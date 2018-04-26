» الزمر عن سقوط المطر : الصلح مع الله مفتاح الخير

26 أبريل 2018 - 10:57 ص

طالب عبود الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية بالصلح مع الله عقب هطول الأمطار بغزارة على مناطق متعددة في مصر خلال فصل الربيع .

وأضاف الزمر علي حسابه الخاص علي تويتر أن سقوط المطر له دلالته بأن الله إذا أراد أن يسقي الكائنات الحية في أي بقعة من الأرض لفعل ، فلا ينفع أثيوبيا بناء سد إذا منع الله المطر خلفه ، ولا يضر مصر بناء سدود على النيل متى أراد الله بها خيراً وخصبا

وأوضح أن الصلح مع الله هو مفتاح الخير والبركات ويتحصل بإعلاء كلمته وحسن التوكل عليه وإقامة العدل ورد المظالم ونصرة المستضعفين ورعاية حق الفقراء ومقاومة الفساد بكل أشكاله ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ).

يذكر أن موجة من الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد قد ضربت مناطق كثيرة بالبلاد أمس ، حيث تحولت بعض المناطق إلي برك ومستنقعات أصابت الحياة بالشلل.