انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

26 أبريل 2018 - 11:08 ص

عقب سماح مصر بدخول جثة المهندس الفلسطيني، فادي البطش، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، انتقد والدا الملازم الأسير لدي حركة "حماس"، هيدار جولدين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان، حيث اتهموا إياهم، قائلين: "أنتم فشلتم، لم تتصلوا حتى بالرئيس السيسي، هذا انتظار آخر لحماس على الحكومة الإسرائيلية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن والدى الملازم هيدار جولدين الذي احتجزته حماس في غزة منذ "عملية الجرف الواقي" 2014، انتقدا الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، في أعقاب قرار مصر بالسماح لجثة مهندس حماس الذي قتل في ماليزيا تدخل غزة عبر معبر رفح.

وفي مؤتمر صحفي، انتقد والدا جولدن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته لسوء التعامل مع هذه القضية، في حين أن جثث "جولدين" وزميله أورون شاؤول، لا تزال محتجزة لدى "حماس"، فضلاً عن المدنيين الإسرائيليين الأحياء هناك، وهما: أفيرا منجيستو، وهشام شعبان السيد ، وجمعة إبراهيم أبو غنيمة .

وقد وافقت مصر للسماح بدخول جثة فادي البطش وهو فلسطيني يعيش في ماليزيا واغتيل هناك، إلى قطاع غزة لدفنه، حيث حملت "حماس" الموساد مسئولية اغتياله .

وتحدثت والدة "جولدين" في المؤتمر الصحفي، قائلة: "إن نتنياهو وحكومته فشلوا في هذا الملف، ودخول جثة "البطش" من معبر رفح أكبر دليل على ذلك".

وأضافت: "أن القيادة المصرية وضعت نتنياهو وليبرمان أمام حقيقة فشلهما في هذه القضية، كما يعتبر هذا دليلا على عدم مطالبة نتنياهو وحكومته بعودة الجثث المحتجزة لدى حماس أبدًا".

وتابعت : "عدم السماح بدفن جثة البطش هو أمر غير أخلاقي وينتهك مبادئ الإسلام،و عدم السماح بدفن أورون وهيدار هو أيضا غير أخلاقي وضد اليهودية، ولكن لا يعرف المصريون ذلك، لأن نتنياهو ووزارة الخارجية لم يتصلوا أبدا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو أي كيان دولي آخر بشأن هذا الأمر ".

واختتمت قولها "في الأسبوع الماضي وحده، تبنت البرلمانات الأوروبية والكندية قرارات بناء على طلبنا بعودة الجنود والمدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس وجميع القضايا الإنسانية الأخرى في القطاع".

وفي السياق ذاته، قال والد "هيدار": "منذ ليلة السبت، ولن ندخر جهدًا مع الحكومة الإسرائيلية في محاولة للاستفادة من ذلك الحدث والتحرك بسرية لمنع أو تأخير وصول "البطش" لدفنه في غزة".

واستطرد: "لقد قادتنا خبرتنا إلى أن مصلحة حماس في جلبه لدفنه غزة كانت فرصة لحل قضية الجنود والمدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم الجماعة الإرهابية"، على حد إدعائه.

وتابع: "بعد مضي ثلاثة أيام، من الواضح أن النتيجة النهائية هي فشل مدو، وخلال ساعات قليلة، سيمر جثمان "البطش" عبر معبر رفح وستصبح جنازته نصراً نفسياً وكرنفالا إعلاميًا يقدم لكل من الفلسطينيين، والعالم الغربي احتفاءً بالانتظار على بنيامين نتنياهو ، فحماس ليست المنتظرة الوحيدة على الحكومة الإسرائيلية".

في المقابل، ترى بعض الأصوات المؤيدة لـ"نتنياهو" أن الضجة الإعلامية على جثث الأسرى المحتجزين لدي "حماس" من شأنه أن يغلي "سعر" الإفراج عنهم، مؤكدين أن الحكومة الإسرائيلية تسعي جاهدة لإعادة جنودها من غزة .



