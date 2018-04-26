» قتل الفئران في المنام دليل على الرزق

26 أبريل 2018 - 11:09 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى أقتل عددا من الفئران. وشكرا .

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الفأر أحيانا يدل على الرزق، والفئران الكثيرة تدل على الخير الكثير، و قتلك الفئران فقد تكون تسببت في حجب الرزق عن نفسك، لأن لعب الفأر في البيت يدل على الرزق الكثير لأن الفأر لا يكون إلا في مكان فيه رزق.

وخروج الفأر من البيت يدل على نقصان الرزق، والفأرة قد تكون امرأة فاسقة، وغير صالحة أيضاً لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الفأرة فاسقة)، أو هى امرأة تخفى فى داخلها السوء، وقتل الفأرة يدل على الوقوع فى غيبة امرأة سيئة أو المكر بها أو الغلبة عليها، والفأر ربما دل على الشك فى أمر لأنه يقال فى المثل الشعبى لعب الفأر فى رأسى، وقد يدل أيضا على اكتشاف الجديد فى عملك ومجالك لأنه يستخدم فى التجارب، وإن كانت رؤى الفئران تتكرر فقد يدل ذلك على الهروب من حل المشاكل. والله أعلم . وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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