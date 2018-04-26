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للمرة الثانية..ميلانيا تحرج ترامب بوجود ماكرون

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ترامب مع ماكرون
ترامب مع ماكرون

وكالات

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موقف محرج

ميلانيا ترمب

يد زوجها

وجود ماكرون

تسببت ميلانيا ترامب، سيدة أمريكا الأولى في عودة الجدل مجددا، بتسببها في موقف محرج لزوجها، الرئيس دونالد ترامب.

وأظهر فيديو تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب محاولة ميلانيا التخلص من يد زوجها القابضة على يدها ، خلال استقبال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزوجته في واشنطن.

وقد قامت ميلانيا بإزاحة  يد زوجها، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسيطر دونالد ترامب على الموقف بعد ذلك، ليمسك بيد ميلانيا بشدة، بقصد التقاط صورة جماعية مع نظيره الفرنسي وزوجته بريجيت ترونيو.

يذكر  أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض من خلالها ترامب إلى موقف محرج سببه زوجته ميلانيا.
شاهد الفيديو :

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