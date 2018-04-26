«قافلة مهاجرة» تهدد الحدود الأمريكية المكسيكية

26 أبريل 2018 - 11:12 ص

هددت كيرستشن نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي المهاجرين الذين يعتزمون الهجرة إلى الولايات المتحدة من قبل دول أمريكا الوسطى عبر حافلات عن طريق تيخوانا في المكسيك، بأنها ستقاضى أي شخص يدخل الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية أو يقدم طلب هجرة مزيفا.

وأكدت نيلسن، وفق ما جاء ببيان لها على موقع "رويترز" أنه يمكن أن يضر توقيت وصول المهاجرين بجولة محادثات لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) في ظل تهديدات ترامب المتكررة بالانسحاب من الاتفاقية ما لم تعمل المكسيك على كبح تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى عبر أراضيها ، وأصبحت وقافلة الحافلات التي سافرت من بلدة لأخرى حجر عثرة في طريق العلاقات الأمريكية المكسيكية بعد أن أطلق ترامب سلسلة تغريدات في أول أبريل مطالبا السلطات المكسيكية بوقفهم.

وباتت الأمور على غير ما يرام، واشتعلت العلاقات حدة بعد أن اقترح مسئول هجرة مكسيكي أن يتوجهوا في مجموعات أصغر إلى نقطة حدودية قبل أن تتاح للمهاجرين فرصة الاجتماع في وقت لاحق من الأسبوع مع محامين مختصين في أمور الهجرة برعاية بويبلوس سين فرونتيراس.

وتابعت نيلسن قائلة: "على أفراد القافلة الذين يطلبون حق اللجوء أو أي مطالب مماثلة أخرى أن يتلمسوا الحماية في أول بلد آمن يدخلونه ويشمل ذلك المكسيك“ وأكدت أن الأشخاص الذين ”يدربون“ المهاجرين على تقديم طلبات مزيفة سيقدمون للمحاكمة.