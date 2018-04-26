  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:52 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار علي مذيع الجزيرة

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

اغتيال السادات

وثائق سرية تكشف معلومات خطيرة عن اغتيال السادات

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

أحمد موسي

موسى عن غرق التجمع: "محدش لاقي نقطة مياه"

صلاح وأرنولد

ظهير ليفربول يشكو من صلاح: ما يفعله معي كابوس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهورى بالموافقة على قرض بمليار و150 مليون دولار

يوتيوب

إجبار "يوتيوب" علي إعادة فيديو يظهر مقتل أطفال فلسطينيين

الأهلي والزمالك

تشكيل الأهلي والزمالك في لقاء القمة اليوم

«قافلة مهاجرة» تهدد الحدود الأمريكية المكسيكية

الحياة السياسية

نيلسن
نيلسن

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ترامب: الحدود الأمريكية المكسيكية تزداد خطورة

#

سلطان: تخيل أن هذه الصورة العارية نشرت بدولة عربية

#

كلينتون لترامب: «الروس قادمون»

#

الجيش التونسي يرصد «تحركات خطيرة» على الحدود مع الجزائر

الامارات

مارادونا

طفل معاق

هددت كيرستشن نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي المهاجرين الذين يعتزمون الهجرة إلى الولايات المتحدة من قبل دول أمريكا الوسطى عبر حافلات عن طريق تيخوانا في المكسيك، بأنها ستقاضى أي شخص يدخل الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية أو يقدم طلب هجرة مزيفا.

وأكدت نيلسن، وفق ما جاء ببيان لها على موقع "رويترز" أنه يمكن أن يضر توقيت وصول المهاجرين بجولة محادثات لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) في ظل تهديدات ترامب المتكررة بالانسحاب من الاتفاقية ما لم تعمل المكسيك على كبح تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى عبر أراضيها ، وأصبحت وقافلة الحافلات التي سافرت من بلدة لأخرى حجر عثرة في طريق العلاقات الأمريكية المكسيكية بعد أن أطلق ترامب سلسلة تغريدات في أول أبريل مطالبا السلطات المكسيكية بوقفهم.

وباتت الأمور على غير ما يرام، واشتعلت العلاقات حدة بعد أن اقترح مسئول هجرة مكسيكي أن يتوجهوا في مجموعات أصغر إلى نقطة حدودية قبل أن تتاح للمهاجرين فرصة الاجتماع في وقت لاحق من الأسبوع مع محامين مختصين في أمور الهجرة برعاية بويبلوس سين فرونتيراس.

وتابعت نيلسن قائلة: "على أفراد القافلة الذين يطلبون حق اللجوء أو أي مطالب مماثلة أخرى أن يتلمسوا الحماية في أول بلد آمن يدخلونه ويشمل ذلك المكسيك“ وأكدت أن الأشخاص الذين ”يدربون“ المهاجرين على تقديم طلبات مزيفة سيقدمون للمحاكمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» قتل الفئران في المنام دليل على الرزق
» مارادونا يحقق حلم طفل "معاق"
» 10 كوميكسات تسخر من غرق التجمع الخامس
» سوريا استوردت 5 أطنان مواد كيميائية محظورة
» للمرة الثانية..ميلانيا تحرج ترامب بوجود ماكرون
» الزمر عن سقوط المطر : الصلح مع الله مفتاح الخير
» العوضى يوجه رسالة إلى متضرري السيول بالتجمع الخامس
» مقتل سياسية شهيرة على يد زوجة عشيقها
» الزمالك يزف خبرا سارا لجماهيره
» ماذا فعلت كاريزما «صلاح» في المصريين؟
» بالفيديو.. سائق نقل ينقذ محطة وقود من كارثة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما