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مارادونا يحقق حلم طفل "معاق"

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عمرومحمد-متابعات

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 حقق لاعب كرة القدم الأرجنتني السابق "مارادونا"، حلم طفل معاق من دولة "كازاخستان"، كان قد طالب بمقابلته بالإمارات.

وكان الطفل البالغ من العمر تسع سنوات قد وصل الإمارات مع والده خصيصًا للقاء الأسطورة الأرجنتيني الذي يدرب حاليًا فريق الفجيرة الإماراتي .

وقال الطفل علي:"لطالما حلمت ومنذ وقت طويل بأن التقي مارادونا. إنه لاعبي المفضل وأنا معجب به، فهو لاعب ممتاز. عندما رأيته تخيلت أنني في حلم. انه يلعب الكرة بشكل رائع".

وقال عظمة طورغانبيكوف، والد الطفل علي طورغانبيكوف، إن ابنه يتمتع بوفرة في النشاط ويحرص على لعب الكرة رغم ولادته دون ساقين.

وأضاف:  "علي له حلمان، لا يزال يحلم بهما. الحلم الأول هو أن يمشي على قدمين مستخدمًا ساقين صناعيتين. والثاني هو أن يلتقي دييغو مارادونا".

وتابع: "عندما سألته: لماذا مارادونا؟ أجاب بأن مارادونا هو أعظم لاعب في كل العالم، في تاريخ كرة العالم بأسره، دييغو هو أعظم لاعب كرة".

وقال علي لوالده: "لو وافق مارادونا على أن يلتقيني، فإن لاعبي الكرة الآخرين -مثل ميسي ونيمار ورنالدينو- لن يسعهم أن يرفضوا لقائي".

 


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