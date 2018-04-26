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بالصور.. "المصرى" تحتفل بتحرير سيناء بإبراز دور المرأة الوطني

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صورة من ندوة الدور الوطني للمرأة المصرية
صورة من ندوة الدور الوطني للمرأة المصرية

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نظمت جمعية المصري للتنمية والتدريب، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ندوة موسعة بعنوان "الدور الوطني للمرأة المصرية" بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء، بقاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة الكرنك شمال الأقصر.

الندوة التي حاضر فيها كل من الدكتور صلاح هاشم الخبير التنموي وأستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم والدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، والإذاعية الكبيرة سارة عبد الباري، بدأت بالسلام الجمهوري، ثم كلمة ألقاها الأستاذ أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ثم كلمة الأستاذ جمال يوسف استشاري التنمية وعضو مجلس إدارة جمعية المصري.

وتناولت الندوة دور المرأة الوطني، وسط مناقشة كبيرة من الحضور الذي جاء أغلبه من الشباب، وسط حضور لنشطاء المجلس القومي للمرأة بمحافظتي الأقصر وقنا، وعدد كبير من أعضاء المجتمع المدني بالأقصر.





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