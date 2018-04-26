الأرصاد: "بقينا زي أوروبا"

26 أبريل 2018 - 11:38 ص

عقب أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، علي موجة الطقس السيئ قائلا: "إحنا في موجة سيئة جدا للغاية ويجب على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة.

وحذر عبد العال في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "تن"، مع عمرو عبدالحميد، من مرور السيارات بالمناطق المنحدرة الغارقة بالمياه، أو من الأنفاق، مؤكدًا ما حدث في مصر هذه الأيام لم يحدث من قبل، وفاجأ الجميع.

وشدد على أن هذه الموجة ستنتهي تمامًا يوم الجمعة، وستتحسن الأحوال الجوية، مضيفا: "ما حدث في مصر مثل ما حدث في أوروبا خلال أيام" .