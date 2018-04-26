  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:33 م
بحث متقدم
شريف إسماعيل

أول تعليق من "الوزراء" على غرق التجمع

عبد العال

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

حفتر

هذا ما سيفعله حفتر عقب وصوله بنغازي

صلاح

انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

مشاري راشد

ورطة لمشاري راشد بسبب ترحمه على شقيق "سيد قطب"

صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار على مذيع الجزيرة

نجاد البرعي: البؤس مرسوم على وشوش الناس

"البرعي": صلاح وحد الشعوب العربية

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

الأرصاد: "بقينا زي أوروبا"

آخر الأخبار

أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد
أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"العالم العربي بقى تحت الوصاية زي نادي الزمالك"

#

إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا

#

البايرن يتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

#

تعرف على حالة الطقس يوم «شم النسيم»

عقب أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، علي موجة الطقس السيئ قائلا: "إحنا في موجة سيئة جدا للغاية ويجب على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة.

وحذر عبد العال في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة  "تن"، مع عمرو عبدالحميد، من مرور السيارات بالمناطق المنحدرة الغارقة بالمياه، أو من الأنفاق، مؤكدًا ما حدث في مصر هذه الأيام لم يحدث من قبل، وفاجأ الجميع.

وشدد على أن هذه الموجة ستنتهي تمامًا يوم الجمعة، وستتحسن الأحوال الجوية، مضيفا: "ما حدث في مصر مثل ما حدث في أوروبا خلال أيام" .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» سما المصري تستفز زوجة "صلاح"
» داود أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الترشح
» 17 كلمة فرعونية في يومياتك.."مهياص" أشهرها
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" بـ96%
» رئيس النواب يكشف قيمة راتبه شهريًا
» أسرة "مبارك" تتواجد باستاد القاهرة
» شومان للمطالبين بحذف آيات القرآن: اذهبوا إلى الجحيم
» 5 خرافات شائعة عن الإسعافات الأولية.. أخطرهم الأخيرة
» تعرف على أسعار الذهب
» الأنظمة الغذائية الصحية وأضرار الدهون والسكريات
» أنباء عن انفجار بمطار حميميم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما