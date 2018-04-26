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حبس سائق لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمرج

قضايا وحوادث

القبض على عامل مغسلة بحيازته مواد متفجرة
القبض على عامل مغسلة بحيازته مواد متفجرة

شيماء السيد

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حبس طفل 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره فى المخدرات

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، حبس سائق"ع. س" في واقعة اتهامه، بحيازة 300 كيس من الاستروكس المخدر، للاتجار فى المرج.

وبينت التحريات الأولية، أن المتهم "ع.س" "سائق - 28 عاما" يعتبر أكبر بائع لمخدر الاستروكس.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقي قسم المرج، بلاغًا يفيد قيام المتهم "ع.س" "سائق - 28 عامًا" بالترويج لتجارة المواد المخدرة، وعلى وجه الخصوص مخدر الاستروكس، وبتقنين الإجراءات، نجحت القوات الأمنية من ضبط المتهم  وبحوزته 300 كيس من مخدر الاستروكس.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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