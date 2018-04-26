عامل يقتل عمه طعنًا فى القلب بالشرقية

26 أبريل 2018 - 11:52 ص

أقدم طالب على طعن عمه موظف بالصحة فى مركز أبوكبير بالشرقية، اليوم الخميس، للخلافات على الميراث.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، يفيد بوقوع حادث قتل بشارع أبو عوض بندر أبوكبير.

وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بسبب خلافات على الميراث بين "محمد ال ع" 52 سنة، ونجله "السيد" 17 سنة، وبين شقيق الأول "أيمن ال ع" 45 سنة موظف بالصحة، بسبب خلافات على منزل ميراث بينهما، وتواجد أوراق مع الأول ونجله، وتطورت الخلافات حتى طعن الابن عمه طعنتين بالقلب والجانب الأيمن، وتوفى فى الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.