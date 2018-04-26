النقض تؤيد إدراج متهمى الأهرامات على قوائم الإرهاب

26 أبريل 2018 - 11:57 ص

رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من متهمى "خلية الأهرامات الثلاثة"، وقررت إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بإدراج 26 متهمًا فى قضية تفجير محيط فندق "الأهرامات الثلاثة" على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

ويواجه المتهمون عدة تهم تأسيس جماعة على خلاف لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية للإخوان بالجيزة، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، متخذين من الإرهاب وسيلة.