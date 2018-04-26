  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
شريف إسماعيل

أول تعليق من "الوزراء" على غرق التجمع

عبد العال

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

حفتر

هذا ما سيفعله حفتر عقب وصوله بنغازي

صلاح

انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

مشاري راشد

ورطة لمشاري راشد بسبب ترحمه على شقيق "سيد قطب"

صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار على مذيع الجزيرة

نجاد البرعي: البؤس مرسوم على وشوش الناس

"البرعي": صلاح وحد الشعوب العربية

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

"البرعي": صلاح وحد الشعوب العربية

الحياة السياسية

نجاد البرعي: البؤس مرسوم على وشوش الناس
نجاد البرعي: البؤس مرسوم على وشوش الناس

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. ليفربول ينشر أفضل 5 أهداف لـ"صلاح"

#

الغيطي: العرب ينفقون ثرواتهم على الدعارة في أوروبا

#

صحفي بريطاني لصلاح: أهداف وشبرقة .. إجوان وبعزقة

#

محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن العرب أصبحوا الآن أمة واحدة في حبهم للاعب المصري محمد صلاح.

وأضاف في تدوينة على "تويتر" قائلًا: "هل تريدون أن تعرفوا كيف أن العرب أمة واحدة، انظروا إلى تغريدات الإخوة من كل البلدان العربية حول لاعب الكرة المصري محمد صلاح".

وتابع: "سعداء بالرجل والإنجاز وفخورون به، فعلاً أمه عربية واحدة من المحيط الأطلسي إلي الخليج العربي" .

يذكر أن لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يبدع مع فريقة خلال الموسم الاول له، حيث أصبح قريبًا جدا من الوصول إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تصدره هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» داود أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الترشح
» 17 كلمة فرعونية في يومياتك.."مهياص" أشهرها
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" بـ96%
» رئيس النواب يكشف قيمة راتبه شهريًا
» أسرة "مبارك" تتواجد باستاد القاهرة
» شومان للمطالبين بحذف آيات القرآن: اذهبوا إلى الجحيم
» 5 خرافات شائعة عن الإسعافات الأولية.. أخطرهم الأخيرة
» تعرف على أسعار الذهب
» الأنظمة الغذائية الصحية وأضرار الدهون والسكريات
» أنباء عن انفجار بمطار حميميم
» قتل الفئران في المنام دليل على الرزق

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما