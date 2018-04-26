"البرعي": صلاح وحد الشعوب العربية

26 أبريل 2018 - 12:01 م

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن العرب أصبحوا الآن أمة واحدة في حبهم للاعب المصري محمد صلاح.

وأضاف في تدوينة على "تويتر" قائلًا: "هل تريدون أن تعرفوا كيف أن العرب أمة واحدة، انظروا إلى تغريدات الإخوة من كل البلدان العربية حول لاعب الكرة المصري محمد صلاح".

وتابع: "سعداء بالرجل والإنجاز وفخورون به، فعلاً أمه عربية واحدة من المحيط الأطلسي إلي الخليج العربي" .

يذكر أن لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يبدع مع فريقة خلال الموسم الاول له، حيث أصبح قريبًا جدا من الوصول إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تصدره هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفًا.