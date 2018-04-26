26 أبريل 2018 - 12:02 م

ترددت أنباء عن انفجار بمطار حميميم بالأراضي السورية ، دون معرفة التفاصيل أو وقوع خسائر بشرية.

الكاتب والإعلامي السوري بسام جعارة أكد علي حسابه الشخصي علي تويتر تردد أنباء عن انفجار هز مطار حميميم.

يذكر أن مسيرتين عن بعد قد استهدفتا أمس الأربعاء قاعدة حميميم في اللاذقية، أكبر قاعدة عسكرية روسية في سورية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرتين تمكنتا من قصف المطار بعدة صواريخ قبل أن تتمكن المضادات الروسية من إسقاطهما.