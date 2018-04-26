حسن حامد ينتقد المؤسسات الإعلامية لعدم ردع "اليونسكو"

26 أبريل 2018 - 12:24 م

انتقد حسن حامد، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، الأوضاع المتدهورة التي تتعرض لها المؤسسات الإعلامية المصرية خلال هذه الآونة، مشيرًا إلى أن من مظاهر هذا التراجع عدم اتخاذ أي مؤسسة خطوة رفض تجاه تكريم اليونسكو للمصور المصري المعتقل والموجهة له عدة اتهامات، فضلاً عن أن العالم الغربي يوجه افتراءات على مصر والمصريين بسبب شعور الفوبيا من الآخر ونحن نشاهد كل يوم الحملات العنصرية التي تشن ضد اللاجئين الذين اضطرتهم ظروف الحرب والقهر والمعاناة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى اللجوء إلى بعض الدول الأوروبية ومع ذلك تقف المؤسسات الإعلامية صامتة.

وأضاف "حامد" خلال مقال له نشر بالوفد تحت عنوان "مؤسسة إعلامية فريدة" قائلاً: "البعض من الإعلاميين ساهموا في تغذية مشاعر الكراهية فى المجتمعات الغربية فعن طريق العمليات الإرهابية التى تستهدف المسالمين من البشر الذين يوقعهم حظهم العاثر في طريق رصاصات إرهابية غادرة، أو أمام مركبة جانحة يسعى قائدها إلى دهس كل من يصادفة في طريقة من الأبرياء، وقيام الجماعات المتأسلمة بادعاء مسئوليتها عن مثل هذه الحوادث، ترسخ فى الضمير الغربي تلازم الإرهاب والإسلام".

ومضى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق قائلا: "وسط هذه الصورة الحالكة ظهر شعاع من النور متمثلا فى محمد صلاح نجم كرة القدم المصري العربي المسلم الإنسان العالمي نجح محمد صلاح فيما فشلت فى تحقيقه هيئات ومؤسسات إعلامية، فقد تغنت بحبه جماهير الملاعب فى كل مكان، ورددت اسمه المدرجات بعد أن دللته قائلة: «مو صالا».

لقد نجح «مو» فى تحقيق ما فشل فيه الآخرون لأنه إنسان صادق، أخلص إلى لعبته وأعطاها ما تستحق من وقت وجهد وعرق، فأعطته نجاحًا وحبًا جماهيريًا يفوق بكثير ما أعطته لغيره، وبفضل صلاح أعادت الجماهير النظر فى فكرتها عن الإسلام والمسلمين، فقد أظهر صلاح أجمل ما فى الإسلام من نقاء وعفة وطهر. وأصبح «مو» مؤسسة إعلامية فريدة.