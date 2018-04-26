انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

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ليفربول

يورجن كلوب

تصدر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي والمدير الفني للفريق يورجن كلوب غلاف صحيفة "ميرور" الإنجليزية والتي تناولت في تقريرها صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف ليفربول ووصفتها بأنها "سرقة القرن".

وأعربت الصحيفة من خلال تقريها الصادر اليوم الخميس اندهاشها الشديد من انتقال محمد صلاح إلى ليفربول مقابل 38 مليون جنيه استرلينى فقط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادمًا من روما الإيطالى، حيث كتبت، "سرقة القرن.. كيف استطاع ليفربول شراء محمد صلاح بـ38 مليون جنيه إسترلينى فقط؟".

وترى الصحيفة أن قيمة الصفقة أقل بكثير مقارنة بما يقدمه النجم المصرى محمد صلاح من مستويات رائعة مع ليفربول الموسم الحالى، ونجاحه فى تحطيم العديد من الأرقام القياسية بجانب تتويجه بالعديد من الجوائز الفردية والتى كان آخرها جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم إلى 43 هدفاً، كما يتصدر قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 31 هدفاً.



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