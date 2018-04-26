عيد: لا يوجد دولة تسمى "دولة مسلمة أو مسيحية"

26 أبريل 2018 - 12:39 م

أكد المحامي الحقوقي جمال عيد، أنه لا يوجد ما يسمى دولة مسلمة أو دولة مسيحية.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "الأساس أن مفيش حاجة اسمها دولة مسلمة أو دولة مسيحية أو دولة يهودية أو غيرها".

وتابع: "الدولة هى جهاز إداري يقوم على خدمة المواطن ودافعي الضرائب، بغض النظر عن دينه أو عدم تدينه".

وأردف، "للمواطن أن يؤمن أو لا يؤمن بأي دين، فقط عليه احترام القانون ودفع الضرائب، وعلى الدولة خدمته".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "عيد" حيث قالت سونيا مصطفى: "طيب ما هو القانون اللي المواطن هيحترمه بيسن من شريعة الدولة فهو بيعبر عنها وتنفيذ للشريعة وتصنيف الدولة هنا ليس عنصريًا ولكنه مجرد توضيح عشان كل أجنبي عنها يعرف قوانينها بتقوم على أيه سواء مسلمة أو مسيحية أو يهودية وأغلبية السكان هي اللي بتعطي الصفة للدولة".

وأضاف أخر، قائلًا: "كلام فارغ كل الدول لا يحركها إلا الدين والدين فقط ولا تنحاز إلا بناءً على الدين والمذهب كل الدول الغربية والشرقية في الحرب العالمية الأولى والثانية تكتلت بناءً ع المذهب ولا تزال".