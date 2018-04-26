طلبة إسرائيليون يقتحمون الأقصى

26 أبريل 2018 - 12:53 م

قام مئات المستوطنين الاسرائيلين باقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان أن المستوطنين يظهر بينهم طلبة المعاهد التلمودية ونفذوا جولات استفزازية فى المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، وحاول عدد منهم أداء شعائر تلمودية.

وتسود أجواء من التوتر بالمسجد الأقصى المبارك، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال أحد العاملين بلجنة إعمار المسجد، ومنعت اللجنة من تنفيذ أعمال صيانة فى المسجد، حيث منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/، لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية من تنفيذ أعمال صيانة داخل المسجد، واعتقلت موظف الأوقاف محمود العناتى، واقتادته إلى خارج المسجد.