  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:32 م
بحث متقدم
شريف إسماعيل

أول تعليق من "الوزراء" على غرق التجمع

عبد العال

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

حفتر

هذا ما سيفعله حفتر عقب وصوله بنغازي

صلاح

انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

مشاري راشد

ورطة لمشاري راشد بسبب ترحمه على شقيق "سيد قطب"

صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار على مذيع الجزيرة

نجاد البرعي: البؤس مرسوم على وشوش الناس

"البرعي": صلاح وحد الشعوب العربية

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

برلمانى: الزراعة فى مصر متدهورة منذ 60 عامًا

الحياة السياسية

بدوى الدسوقى
بدوى الدسوقى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مهازل " التفاوت الطبقى " فى مصر (2)

#

لا مستقبل بالاستسلام للابتزاز

#

الملاعب والكافيهات تغتال الأراضي الزراعية

#

(السادات لإحسان عبد القدوس: روح ربى أولادك)

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان دائمًا يعملون من أجل المصلحة العامة، فعن طريق تعديل قانون الزراعة سيتم تقنين زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، وذلك لعدم استنزاف مياه نهر النيل، بجانب وضع إستراتيجية وخريطة مصر الزراعية، وتنظيم عمليات الزراعة بما يضمن توفير المنتجات الزراعية وتحقيق احتياجات الأسواق بصورة متوازية.

وأضاف بدوي خلال بيان له أن حصة مصر ثابتة منذ 70 عامًا حيث أن متوسط نصيب الفرد في مصر الآن يبلغ 555 متر مكعب في العام وهو أقل من حد الفقر المائى المقدر عالميًا بألف متر مكعب للفرد في العام، لذا فمن غير الطبيعي أن يتم زراعة بعض المحاصيل بصورة تتضمن مكاسب لفئة معينة علي حساب الشعب المصري و الثروة المائية، إلا أن الوضع الزراعي في مصر في تدهور مستمر، منذ أكثر من 60 عاماً، حيث تم تفكيك الملكية والقضاء علي ما سموه بالإقطاعيين "المستثمرين المحليين الزراعيين".

وتابع عضو مجلس النواب قائلا: "الحفاظ على المياه أكثر أهمية من زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه ووضع قانون من أجل استهلاك أمثل للمياه والحفاظ على مصر الزراعية، ومن غير المقبول أن يتم تصدير صور مغلوطة عن القوانين التي يتم إقرارها، كما نربأ بأي اعتراضات غير مقبولة، ويجب أن ننظر كلاً في مجاله للصالح العام للدولة المصرية ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» سما المصري تستفز زوجة "صلاح"
» داود أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الترشح
» 17 كلمة فرعونية في يومياتك.."مهياص" أشهرها
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" بـ96%
» رئيس النواب يكشف قيمة راتبه شهريًا
» أسرة "مبارك" تتواجد باستاد القاهرة
» شومان للمطالبين بحذف آيات القرآن: اذهبوا إلى الجحيم
» 5 خرافات شائعة عن الإسعافات الأولية.. أخطرهم الأخيرة
» تعرف على أسعار الذهب
» الأنظمة الغذائية الصحية وأضرار الدهون والسكريات
» أنباء عن انفجار بمطار حميميم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما