هذا ما سيفعله حفتر عقب وصوله بنغازي

26 أبريل 2018 - 01:09 م

تستعد القيادة العامة لقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر لاستقباله حال وصوله، الخميس، إلى بنغازي بعد رحلة تضاربت حولها الأنباء لا سيما حالته الصحية وإمكانية استمراره في شغل منصبه كقائد عام للجيش.

وأكد مصدر عسكري تابع لقوات حفتر أنه سيتوجه بكلمة للشعب الليبي حال وصوله إلى بنغازي قبل انتقاله لمقره العسكري بمنطقة الرحمة بمدينة المرج شرق بنغازي ، بحسب العربية نت.

وأضاف أن رئاسات قواته وأركانه العسكرية وقيادات وزعماء قبائل من شرق وجنوب وغرب البلاد ستكون في استقباله، وإن كلمة حفتر ستعطي إشارة تنفيذ عملية تحرير درنة فور وصوله.

كما اشار إلي أن حفتر عازم على المضي في تنفيذ خطط القضاء على الإرهاب في البلاد، لكن سيأتي البدء بعملية درنة نظرا لاستمرار التجهيز لها على نحو جيد طيلة المدة الماضية"، مضيفا أن حفتر سيتعرض في كلمته لعملية فرض الأمن في الجنوب الليبي التي يتابعها سلاح الجو ووحدات من القوات على الأرض منذ فترة.

وأفاد المصدر أن "المشير لن يتعرض للساسة كما هي عادته، لكنه بكل تأكيد سوف يتناول جماعات الإسلام السياسي التي باتت تدعم بشكل واضح المجموعات الإرهابية في البلاد".

وأكد أيضا أن صحة حفتر "ممتازة ولا داعي للمضي في نفي ما يروج عن تعرض صحته لأمور تعكرها"، مشيرا إلى أن قيادات الجيش، وهم ستة ضباط، ناقشوا، أمس الأربعاء، في القاهرة برئاسة المشير خطط المضي في مكافحة الإرهاب ورفع التنسيق مع الجارة مصر، وهي شريك رئيسي في المعارك ضد الإرهاب .