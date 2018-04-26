  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
شريف إسماعيل

أول تعليق من "الوزراء" على غرق التجمع

عبد العال

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

حفتر

هذا ما سيفعله حفتر عقب وصوله بنغازي

صلاح

انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

مشاري راشد

ورطة لمشاري راشد بسبب ترحمه على شقيق "سيد قطب"

صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار على مذيع الجزيرة

نجاد البرعي: البؤس مرسوم على وشوش الناس

"البرعي": صلاح وحد الشعوب العربية

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

هذا ما سيفعله حفتر عقب وصوله بنغازي

الحياة السياسية

حفتر
حفتر

وكالات

أخبار متعلقة
#

الدعوة السلفية: تأخير إعلان وفاة حفتر بسبب مغانم سياسية

#

الشبورة تغلق 3 طرق بالإسكندرية

#

(عاشق أم قيس!!)

محاربة الإرهاب

خليفة حفتر

بنغازي

وصله

عقب مرضه

تستعد القيادة العامة لقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر لاستقباله  حال وصوله، الخميس، إلى بنغازي بعد رحلة تضاربت حولها الأنباء لا سيما حالته الصحية وإمكانية استمراره في شغل منصبه كقائد عام للجيش.

وأكد مصدر عسكري تابع لقوات حفتر  أنه سيتوجه بكلمة للشعب الليبي حال وصوله إلى بنغازي قبل انتقاله لمقره العسكري بمنطقة الرحمة بمدينة المرج شرق بنغازي ، بحسب العربية نت.

وأضاف أن  رئاسات قواته وأركانه  العسكرية وقيادات وزعماء قبائل من شرق وجنوب وغرب البلاد ستكون في استقباله، وإن كلمة حفتر ستعطي إشارة تنفيذ عملية تحرير درنة فور وصوله.

كما اشار إلي أن حفتر  عازم على المضي في تنفيذ خطط القضاء على الإرهاب في البلاد، لكن سيأتي البدء بعملية درنة نظرا لاستمرار التجهيز لها على نحو جيد طيلة المدة الماضية"، مضيفا أن حفتر سيتعرض في كلمته لعملية فرض الأمن في الجنوب الليبي التي يتابعها سلاح الجو ووحدات من القوات على الأرض منذ فترة.

وأفاد المصدر أن "المشير لن يتعرض للساسة كما هي عادته، لكنه بكل تأكيد سوف يتناول جماعات الإسلام السياسي التي باتت تدعم بشكل واضح المجموعات الإرهابية في البلاد".

وأكد أيضا أن صحة حفتر "ممتازة ولا داعي للمضي في نفي ما يروج عن تعرض صحته لأمور تعكرها"، مشيرا إلى أن قيادات الجيش، وهم ستة ضباط، ناقشوا، أمس الأربعاء، في القاهرة برئاسة المشير خطط المضي في مكافحة الإرهاب ورفع التنسيق مع الجارة مصر، وهي شريك رئيسي في المعارك ضد الإرهاب .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» داود أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الترشح
» 17 كلمة فرعونية في يومياتك.."مهياص" أشهرها
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" بـ96%
» رئيس النواب يكشف قيمة راتبه شهريًا
» أسرة "مبارك" تتواجد باستاد القاهرة
» شومان للمطالبين بحذف آيات القرآن: اذهبوا إلى الجحيم
» 5 خرافات شائعة عن الإسعافات الأولية.. أخطرهم الأخيرة
» تعرف على أسعار الذهب
» الأنظمة الغذائية الصحية وأضرار الدهون والسكريات
» أنباء عن انفجار بمطار حميميم
» قتل الفئران في المنام دليل على الرزق

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما