» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" بـ96%

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تصدر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي الاستفتاء الذي أطلقه الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "يويفا"، على لقب لاعب الأسبوع في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينافس "صلاح" على الجائزة لاعب ريال مدريد مارسيلو، والذي قاد فريقة ليلة أمس للفوز على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف واحد في عقر داره.

وحصل "صلاح حتى الآن على 96% من الاستفتاء بينما حصل منافسة "مارسيلو" على 4% من نتيجة الاستفتاء.

وقاد النجم الدولي المصري "محمد صلاح" ناديه ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوز كبير على حساب ضيفه فريق روما الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الأنفيلد في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



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