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حملة توقيعات إلكترونية لحظر مبيدات قتل النحل

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النحل

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دشن نشطاء حملة توقيعات إلكترونية من أجل مساندة الاتحاد الأوروبى فى قراره بفرض حظر على قتل النحل فى كل أنحاء العالم، وذلك نظرًا لأن  المليارات من النحل  يتم قتلها حاليًا حول العالم وهذا القرار سيمنع استخدام المبيدات القاتلة  للنحل.

وقال النشطاء فى بيان لهم: "يطالب العلماء ومربو النحل ونقابات الفلاحين بفرض حظر على هذه المبيدات، فضلاً عن الدعم الشعبي الكبير لمثل هكذا قرار حتى الآن ستصوت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وتسع دول أخرى لصالح الحظر، لكننا بحاجة إلى أصوات أربع دول إضافية من أجل حسم نتيجة التصويت لصالحنا. إن قام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على المبيدات القاتلة للنحل الآن، فسوف نتمكن من حظرها في جميع أنحاء العالم".

وتابع البيان: "تعرف سلطات الولايات المتحدة والدول الأوروبية جيداً معنى أن يموت النحل  بمعدلات مخيفة بما أنه مسئول عن تلقيح ثلاثة أرباع المحاصيل الزراعية التي يستهلكها البشر، فإن موت النحل يشكل تهديدًا جديًا لأمننا الغذائي، لكن شركات الصناعات الكيميائية الكبرى لا تزال مستمرة في بيع المبيدات القاتلة للنحل، وتعمل جماعات الضغط التابعة لها على ممارسة نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي من أجل عرقلة التصويت. لذا نقوم فى جميع أنحاء أوروبا بالاتصال ومراسلة وزراء حكوماتهم، وبرفع إعلانات كبيرة من أجل تكثيف الضغط على حكوماتهم لحظر هذه المبيدات".

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