  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
شريف إسماعيل

أول تعليق من "الوزراء" على غرق التجمع

عبد العال

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

حفتر

هذا ما سيفعله حفتر عقب وصوله بنغازي

صلاح

انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

مشاري راشد

ورطة لمشاري راشد بسبب ترحمه على شقيق "سيد قطب"

صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار على مذيع الجزيرة

نجاد البرعي: البؤس مرسوم على وشوش الناس

"البرعي": صلاح وحد الشعوب العربية

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

آخر الأخبار

عبد العال
عبد العال

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

مهازل " التفاوت الطبقى " فى مصر (1)

#

النواب يحذر "اليونسكو" بسبب جائزة "شوكان"

#

هذه حقيقة اتهام "عبدالعال" للنواب بـ"الابتزاز"

#

فرض ضرائب على الطلاب لصالح صندوق «أسر الشهداء»

البرلمان

محمد صلاح

على عبدالعال

المصرى اليوم

وجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، رسالة إلى لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول محمد صلاح، قائلًا: "انتظرك فى البرلمان المصري".

وأضاف في حوار صحفي أجراه معه رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، حمدي رزق، قائلًا: "صلاح ابن مصر البار وأنا أتابعة دائمًا" متابعًا: "ومين ميحبش صلاح، وأنا أتوجه له بدعوة مفتوحة لزيارة البرلمان في أي وقت، لينال تكريمًا مستحقًا من نواب الشعب"

وأردف، زيارته للبرلمان ستكون مستحقة، لنقول لمن شرف مصر، في انتظارك يا ابو مكة"

وعن انتماء الكروي قال عبد العال: "أنا اشجع المنتخب المصري، وأتمنى التوفيق للاعبي المنتخب في مونديل روسيا 2018 ".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» داود أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الترشح
» 17 كلمة فرعونية في يومياتك.."مهياص" أشهرها
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" بـ96%
» رئيس النواب يكشف قيمة راتبه شهريًا
» أسرة "مبارك" تتواجد باستاد القاهرة
» شومان للمطالبين بحذف آيات القرآن: اذهبوا إلى الجحيم
» 5 خرافات شائعة عن الإسعافات الأولية.. أخطرهم الأخيرة
» تعرف على أسعار الذهب
» الأنظمة الغذائية الصحية وأضرار الدهون والسكريات
» أنباء عن انفجار بمطار حميميم
» قتل الفئران في المنام دليل على الرزق

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما