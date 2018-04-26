على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

26 أبريل 2018 - 01:25 م

وجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، رسالة إلى لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول محمد صلاح، قائلًا: "انتظرك فى البرلمان المصري".

وأضاف في حوار صحفي أجراه معه رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، حمدي رزق، قائلًا: "صلاح ابن مصر البار وأنا أتابعة دائمًا" متابعًا: "ومين ميحبش صلاح، وأنا أتوجه له بدعوة مفتوحة لزيارة البرلمان في أي وقت، لينال تكريمًا مستحقًا من نواب الشعب"

وأردف، زيارته للبرلمان ستكون مستحقة، لنقول لمن شرف مصر، في انتظارك يا ابو مكة"

وعن انتماء الكروي قال عبد العال: "أنا اشجع المنتخب المصري، وأتمنى التوفيق للاعبي المنتخب في مونديل روسيا 2018 ".



