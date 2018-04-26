» أسرة "مبارك" تتواجد باستاد القاهرة

26 أبريل 2018 - 01:32 م

تقام في تمام الثالثة من عصر اليوم الخميس العروض الافتتاحية لبطولة أفريقيا الرابعة عشرة للجمباز الإيقاعي والترامبولين على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تشارك فريدة جمال حفيدة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في العرض الافتتاحي للبطولة، بحضور سوزان مبارك، حرم الرئيس الأسبق ونجليه جمال وعلاء وخديجة الجمال والدة اللاعبة لمتابعة فعاليات الحفل والبطولة.

ويشهد الحفل حضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، ورئيسا الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.