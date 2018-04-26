  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
شريف إسماعيل

أول تعليق من "الوزراء" على غرق التجمع

عبد العال

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

حفتر

هذا ما سيفعله حفتر عقب وصوله بنغازي

صلاح

انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

مشاري راشد

ورطة لمشاري راشد بسبب ترحمه على شقيق "سيد قطب"

صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار على مذيع الجزيرة

نجاد البرعي: البؤس مرسوم على وشوش الناس

"البرعي": صلاح وحد الشعوب العربية

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

لهذا السبب..

أسرة "مبارك" تتواجد باستاد القاهرة

آخر الأخبار

مبارك مع عائلته
مبارك وحفيدته فريدة

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأسيوطي

#

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

#

بعد قليل.. إعادة محاكمة ورثة سكرتارية مبارك بالكسب غير المشروع

#

غدًا.. محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة"

حسني مبارك

جمال مبارك

الرئيس السابق

فريدة جمال

تقام في تمام الثالثة من عصر اليوم الخميس العروض الافتتاحية لبطولة أفريقيا الرابعة عشرة للجمباز الإيقاعي والترامبولين على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تشارك فريدة جمال حفيدة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في العرض الافتتاحي للبطولة، بحضور سوزان مبارك، حرم الرئيس الأسبق ونجليه جمال وعلاء وخديجة الجمال والدة اللاعبة لمتابعة فعاليات الحفل والبطولة.

ويشهد الحفل حضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، ورئيسا الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» داود أوغلو يعلن دعمه لأردوغان في الترشح
» 17 كلمة فرعونية في يومياتك.."مهياص" أشهرها
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" بـ96%
» رئيس النواب يكشف قيمة راتبه شهريًا
» أسرة "مبارك" تتواجد باستاد القاهرة
» شومان للمطالبين بحذف آيات القرآن: اذهبوا إلى الجحيم
» 5 خرافات شائعة عن الإسعافات الأولية.. أخطرهم الأخيرة
» تعرف على أسعار الذهب
» الأنظمة الغذائية الصحية وأضرار الدهون والسكريات
» أنباء عن انفجار بمطار حميميم
» قتل الفئران في المنام دليل على الرزق

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما