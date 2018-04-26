بدء محاكمة مرسى وآخرين في "التخابر مع حماس"

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27 نوفمبر.. نظر طعن مرسى وآخرين بـ"التخابر مع قطر"
27 نوفمبر.. نظر طعن مرسى وآخرين بـ"التخابر مع قطر"

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اليوم.. استكمال محاكمة "مرسي" فى التخابر

حماس

قضية

محاكمة

مرسى

بدء

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، والمخصصة لاستكمال فض الأحراز.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.


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