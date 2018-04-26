  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:31 م
بحث متقدم
شريف إسماعيل

أول تعليق من "الوزراء" على غرق التجمع

عبد العال

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

حفتر

هذا ما سيفعله حفتر عقب وصوله بنغازي

صلاح

انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

مشاري راشد

ورطة لمشاري راشد بسبب ترحمه على شقيق "سيد قطب"

صورة الخبر

انتصار جديد لمصر وحماس على إسرائيل

فيصل القاسم

نجل زعيم الجهاديين يفتح النار على مذيع الجزيرة

نجاد البرعي: البؤس مرسوم على وشوش الناس

"البرعي": صلاح وحد الشعوب العربية

الهارب سليماني كوليبالي : «أنا أقول الحقيقة»

"فيفا" ينتصر للأهلى ويغرم "كوليبالى"

الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

بحضور القيادات العمالية..

«دار الخدمات النقابية» تحتفل بعيد العمال

آخر الأخبار

دار الخدمات النقابية
دار الخدمات النقابية

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

شروط إنشاء المنظمة النقابية وفق قانون التنظيمات العمالية

#

دورة تدريبية لرفع الوعى النقابى فى بناء النقابات المستقلة

#

اجتماع بـ«الخدمات النقابية» لمراجعة الأوضاع العمالية

#

دورة تدريبية حول العمل النقابي

عيد العمال

العمال

المنظمات النقابية

دار الخدمات النقابية

شهرمايو

تنظم دار الخدمات النقابية والعمالية برئاسة المحامى والحقوقي كمال عباس، احتقالية بمناسبة عيد العمال الموافق إحيائه في اليوم الأول من شهر مايو كل عام .

وأضاف بيان صدر عن دار الخدمات النقابية: "اتفق الحاضرون على أن يكون عنوان الاحتفال "الحرية النقابية الآن" والقيام بتكريم شخصية نقابية للعام 2018 ؛ واستقروا على تكريم المرحوم  "صلاح عطا" القيادى العمالى من المحلة الكبرى.

وتابع البيان: "الاحتفال بمثابة رسالة لمن يهمة الأمر حول الصعوبات والعقبات التي تواجه المنظمات النقابية فى عملية توفيق الأوضاع ومن الضرورى دعوة رؤساء الأحزاب من المهتمين بالقضايا العمالة الى الاحتفالية والتأكيد على استمرار النقابات فى معركة توفيق الأوضاع التى مازالت مستمرة حتى 13 مايو المقبل  وفق قانون التنظيمات النقابية الجديد ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» 17 كلمة فرعونية في يومياتك.."مهياص" أشهرها
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" بـ96%
» رئيس النواب يكشف قيمة راتبه شهريًا
» أسرة "مبارك" تتواجد باستاد القاهرة
» شومان للمطالبين بحذف آيات القرآن: اذهبوا إلى الجحيم
» 5 خرافات شائعة عن الإسعافات الأولية.. أخطرهم الأخيرة
» تعرف على أسعار الذهب
» الأنظمة الغذائية الصحية وأضرار الدهون والسكريات
» أنباء عن انفجار بمطار حميميم
» قتل الفئران في المنام دليل على الرزق
» مارادونا يحقق حلم طفل "معاق"

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما