«دار الخدمات النقابية» تحتفل بعيد العمال

26 أبريل 2018 - 01:37 م

تنظم دار الخدمات النقابية والعمالية برئاسة المحامى والحقوقي كمال عباس، احتقالية بمناسبة عيد العمال الموافق إحيائه في اليوم الأول من شهر مايو كل عام .

وأضاف بيان صدر عن دار الخدمات النقابية: "اتفق الحاضرون على أن يكون عنوان الاحتفال "الحرية النقابية الآن" والقيام بتكريم شخصية نقابية للعام 2018 ؛ واستقروا على تكريم المرحوم "صلاح عطا" القيادى العمالى من المحلة الكبرى.

وتابع البيان: "الاحتفال بمثابة رسالة لمن يهمة الأمر حول الصعوبات والعقبات التي تواجه المنظمات النقابية فى عملية توفيق الأوضاع ومن الضرورى دعوة رؤساء الأحزاب من المهتمين بالقضايا العمالة الى الاحتفالية والتأكيد على استمرار النقابات فى معركة توفيق الأوضاع التى مازالت مستمرة حتى 13 مايو المقبل وفق قانون التنظيمات النقابية الجديد ".