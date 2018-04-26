» رئيس النواب يكشف قيمة راتبه شهريًا

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البرلمان

مصر

رواتب

علي عبد العال

زياده الرواتب

كشف الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، عن راتبه الشهرى الذى يتقاضاه من البرلمان، خاصة بعد تطبيق الزيادة الاخيرة على المرتبات.

وأضاف فى حوار صحفى أجراه معه رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، حمدي رزق، ردًا على راتبه، قائلًا، "راتب رئيس وزراء بالقانون وليس غيرة، فراتبي من راتب رئيس الوزراء ولن أحدثك عن حالتى المالية قبل تولي رئاسة البرلمان، فالحمد لله أنا راضي تمامًا، لأن خدمة الوطن كنزًا من كنوز الدنيا".

وكان قد حدد راتب رئيس الوزراء المصري في يناير 2017 بقيمة 42 ألف جنيًها، في الوقت الذي وقف فيها البرلمان في جلسه الأحد الماضي على زيادة رواتب رئيس مجلس الوزراء وأعضائه ونوابه والمحافظين وكذلك رئيس مجلس  النواب.


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