خبير إدارة أزمات: السيول كارثة

26 أبريل 2018 - 01:40 م

عقب اللواء جمال الدين حواش أستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية ناصر، على السيول التي تعرضت لها مصر على مدار اليومين الماضيين قائلاً: "السيول ليست مجرد أزمة، لكنها كارثة، لافتا إلى أن موسم السيول معروف توقيته، وكذلك الأماكن التي تكثر فيها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، أنه كان من المفترض الاستعداد لها وتطهير المجاري المائية لتسهيل حركة المياه داخلها.

وتابع أن مصداقية هيئة الأرصاد الجوية أصبحت عالية ودقيقة، لافتًا إلى أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن التحكم في الكوارث الطبيعية لكن يجب أن يكون هناك استعدادات وافية لها.

شاهد الفيديو..