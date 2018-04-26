استشاري تجميل: يكشف أحدث علاج للمسام الواسعة

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قال دكتور إبراهيم كامل أستاذ جراحة التجميل كلية طب جامعة عين شمس إن أشهر المشاكل الجلدية التي تعكر جمال البشرة أحيانًا يصعب التخلص منها  بواسطة الطرق التقليدية حيث تظهر المسامات الواسعة عادة على الوجه والأنف وتكون مرئية.

وأضاف كامل فى بيان له أن مشكلة اتساع المسامات ترتبط بشكل كبير مع أصحاب البشرة الدهنية، فأصحاب البشرة الجافة والعادية غالبا يعانون من مشكلة المسامات الواسعة، وللمسامات أماكنها التي تظهر فيها بشكل واضح ، والمسامات هي عبارة عن فتحات صغيرة جدا تقتحم سطح الجلد وتتسع شيئا فشيئا، و يرجع ظهورها لعدة أسباب، منها الوراثة ، التقدم في السن حيث تقل مرونة البشرة نتيجة لنقص الكولاجين مما يسمح بظهور تلك المسامات على بشرة وجهك ويصبح من الصعوبة التخلص منها حتى مع استعمال الفتاة  للعديد من الكريمات المعالجة والوصفات المعروفة ونصائح الأصدقاء .

وتابع أستاذ جراحة الجميل قائلا :" أحيانا تظهر المسامات الواسعة نتيجة الأصابة بحب الشباب في سن مبكرة و بعد التخلص منها تظهر على البشرة المسامات المزعجة، حيث يسهل تحفيز الجلد لإخراج الدهون الإضافية بشكل كبير فيؤدي ذلك إلى ظهورها على البشرة  بشكل مقلق و مثير مما يجعل الفتاة تشعر برغبة كبيرة في تضييقها بأي وسيلة فمن ألافضل الحلول العلاجية لمشكلة المسام الواسع هي تقنية " فراكشنال ليزر" وقد أثبتت تلك الطريقة الحديثة فعاليتها للتخلص من كثير من الأمراض التي تصيب البشرة والتي يصعب علاجها بالوسائل التجميلية الأخري ، حيث تظهر المسام الواسعة بسبب نقص " الكولاجين " من البشرة وتعمل أشعة '' الفراكشنال ''على تنشيط مادة الكولاجين بالبشرة وتضييق المسام بطريقة مدهشة ويكمن السر في نجاح تلك التقنية في أنها تعمل بشكل طبيعي و ملموس على إمداد البشرة بتلك بمادة الكولاجين السحرية التي تظهر نتائجها من الجلسة الأولى".

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